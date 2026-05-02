Мужчина с семилетним ребенком утонули в Красноярском крае

Мужчина и семилетний ребёнок утонули в реках Кан и Есауловка Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Краевого государственного казённого учреждения (КГКУ) «Спасатель».

По данным организации, ребёнок утонул в реке Кан. Также при сплаве по реке Есауловка между посёлками Бархатово и Малый Кускун граждане обнаружили в воде перевернутую одноместную надувную лодку и вещи, в которой находился 46-летний мужчина. Однако его тело до сих пор не найдено.

Оба инцидента произошли в первый день майских выходных.

Как пояснили в пресс-службе, мальчик играл с другом на берегу реки Кан. Прыгая по брёвнам, он упал в воду и погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В свою очередь, 46-летний мужчина сплавлялся по реке Есауловка и пропал. В ходе спасательной операции специалисты исследовали 32 км акватории.