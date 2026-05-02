Озвучено наказание для ругавшейся матом во Внуково женщины

Женщине, устроившей скандал во Внуково, назначили 15 суток административного ареста. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает «112».

Согласно материалам дела, на таможенном контроле аэропорта она громко кричала, использовала нецензурную лексику, размахивала руками и вела себя агрессивно, игнорируя требования полиции успокоиться.

Отмечается, что женщина отказалась предъявить паспорт, не проследовала в дежурную часть и оказывала сопротивление при задержании.

Суд признал ее виновной и назначил арест на 15 суток. При этом она частично признала вину, заявив, что в тот день была уставшей и плохо помнит произошедшее, передает Telegram-канал.

За нецензурную брань в Сети граждане могут получить штраф 100 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.