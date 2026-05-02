Появились новые версии исчезновения Героя России

В Кузбассе продолжаются поиски Героя России Алексея Асылханова, который без вести пропал в городе Юрге. Бывший следователь Следственного комитета России, участник специальной военной операции и ветеран боевых действий Василий Козлов выдвинул новые версии случившегося. РИА Новости публикует его комментарий, в котором он предлагает рассматривать не только криминальные, но и бытовые причины исчезновения ветерана.

По словам Козлова, одной из вероятных причин может быть несчастный случай, произошедший недалеко от того места, где Асылханова видели в последний раз.

«На практике происходили падения в открытые люки или же утопление при выходе к воде», — пояснил экс-следователь.

Он обратил внимание, что в Юрге протекает река Томь, течение которой направлено в сторону Томской области, где обычно и находят утонувших. Это дает основания предполагать, что ветеран мог случайно упасть в воду.

Второй версией, которую выдвинул Василий Козлов, стал бытовой конфликт.

«Причиной исчезновения мог послужить и бытовой конфликт, возникший с людьми из круга общения Алексея. Мог быть спонтанный конфликте на улице», — заявил он.

Ранее бывший следователь уже предполагал, что Герой России мог стать жертвой расправы со стороны врагов или застрять в тайге. Теперь же перечень версий расширен за счет бытовых и случайных факторов.

Алексей Асылханов — рядовой, получивший «Золотую Звезду» Героя России из рук президента Владимира Путина в декабре 2024 года. На тот момент на его боевом счету числилось 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Исчезновение такого заслуженного ветерана специальной военной операции вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

Поисковые мероприятия в Юрге и окрестностях продолжаются. Следователи проверяют все выдвинутые версии, включая новые - несчастный случай и бытовой конфликт. Местные жители и волонтеры также подключились к поискам. Правоохранители призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Асылханова, незамедлительно сообщить об этом в полицию.