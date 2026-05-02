Два ребенка выпали из окон в российском городе за один день

Первое мая, которое большинство семей встречает радостными хлопотами и выездами на природу, в Омске омрачилось двумя тяжелыми происшествиями. За один день в городе сразу двое мальчиков выпали из окон многоэтажек, и в обоих случаях роковую роль сыграли москитные сетки. Сейчас оба ребенка находятся в больницах, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Первое чрезвычайное происшествие было зафиксировано утром. В 11:22 бригада скорой помощи госпитализировала восьмилетнего мальчика, упавшего со второго этажа дома на улице Энтузиастов. Предварительная версия следствия такова: ребенок оставался в квартире под присмотром старших сестер, но неосторожное движение привело к беде. Школьник облокотился на москитную сетку, которая не рассчитана на вес ребенка, и вместе с ней рухнул вниз. Полученные травмы потребовали экстренной госпитализации.

Второй случай произошел спустя несколько часов. По данным Следственного комитета и УМВД, около 16:30 из окна, расположенного на четвертом этаже дома по улице Багратиона, выпал трехлетний малыш. Как выяснилось в ходе проверки, ребенок находился в жилище один, без какого-либо присмотра. Подойдя к окну и оперевшись на хлипкое сетчатое ограждение, кроха сорвался с высоты.

Оба мальчика были оперативно доставлены в медицинские учреждения Омска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое..

Эти происшествия заставили специалистов вновь обратиться к родителям с настоятельным напоминанием. Москитная сетка — это всего лишь защита от насекомых, она не выдерживает даже веса годовалого ребенка и не способна заменить страховочный замок или решетку. После трагических событий первого мая следственные органы настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и устанавливать на оконные рамы специальные блокираторы. Только оборудование окон средствами безопасности может предотвратить непоправимую беду.