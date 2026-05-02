Семья из семи человек погибла при пожаре в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе неподалеку от города Мегион при пожаре в частном доме погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил в Max губернатор Югры Руслан Кухарук.

По его словам, ЧП произошло в поселке Высокий около двух часов ночи в субботу.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к дому, тот был полностью объят огнем. К трем часам возгорание удалось локализовать. Еще через полчаса пожарные справились с открытым горением.

"По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов", - уточнил Кухарук.

Он выразил соболезнование родным погибших и заверил, что держит ситуацию на контроле.