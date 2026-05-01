Крупный торговый центр загорелся в российском городе

В городе Искитим на площади 5 тыс. кв. м загорелся торговый центр «Апельсин», сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«По оперативным данным, огонь перешёл на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания», — говорится в заявлении ведомства в MAX.

Пожар локализован. В ликвидации возгорания задействованы более 80 специалистов и 27 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды к месту ЧП следует пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее семь человек обратились за медицинской помощью после пожара в многоквартирном доме в Ижевске.