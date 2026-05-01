Число пострадавших при ЧП с вертолетом в Коми выросло

Число пострадавших при жесткой посадке частного вертолета Ми-8Т в Республике Коми выросло, сообщает пресс-служба МЧС региона вечером в пятницу.

В сообщении экстренного ведомства уточняется, что в результате происшествия пострадало 11 человек. Ранее сообщалось о 10 пассажирах, которые получили травму.

Также в МЧС отметили, что пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, что вертолет Ми-8Т должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но при взлете с вертолетной площадки завалился на бок.