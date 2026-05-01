Появились новые подробности нападения на Паслера

Очевидцы попытки нападения неадеквата на губернатора Свердловской области Дениса Паслера рассказали, что у нападавшего не было оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в Екатеринбурге в пятницу утром, 1 мая, в момент, когда глава региона фотографировался с горожанами.

Неизвестный мужчина, предположительно пьяный, внезапно подбежал к Паслеру и попытался на него напасть. Охрана оперативно отреагировала и скрутила дебошира.

«Я не видела оружия у нападавшего», — отметила женщина, находившаяся в момент ЧП рядом с губернатором.

Ранее сообщалось, что мужчина оказывал отчаянное сопротивление в момент задержания, но не выкрикивал никаких лозунгов, ничего не требовал.