Стрелявшим в военкомов на западе Украины оказался дезертиром

Стрелявшим в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Ровненской области оказался солдат ВСУ, ушедший в самоволку. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны.

По данным следствия, еще в октябре 2024 года мужчина самовольно покинул воинскую часть. 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района Ровненской области он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором сидели работники ТЦК и полицейский. Достав из сумки автомат, мужчина совершил несколько очередей выстрелов в направлении машины.

В результате инцидента ранения получили два человека. Нападавший был задержан, при обыске у него изъяли автомат, свыше 500 патронов и «предмет похожий на глушитель», заявили в офисе генпрокурора.

Накануне в пресс-службе местной полиции сообщили, что неизвестный в Ровненской области устроил стрельбу по сотрудникам ТЦК и полиции.

До этого в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования, ранив двоих из них.

Ранее на Украине около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК.