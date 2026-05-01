Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ми-8Т в Коми

По факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т в Коми организована проверка, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

1 мая вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Ельцовка» с вахтовиками совершил жёсткую посадку в Усинксе. На борту находились 24 человека, десять из них пострадали.