На Украине задержали возможных похитителей мемориальной таблички в честь Дудаева

На Украине задержали возможных похитителей мемориальной таблички в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Об этом пишет издание «Страна.ua» в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что подозреваемых задержали во Львове. Ими оказались трое 18-летних жителей Николаевской области. Им грозит до восьми лет тюрьмы по обвинению в краже.

Мемориальную табличку установили на доме в центре Львова неделю назад.

Ранее в России высказались об установке памятника Дудаеву во Львове. Депутат, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал это «циничный плевок в лицо всем, кто знает цену этому человеку».