Тело мужчины нашли под окнами элитного московского ЖК «Алые паруса»

Под окнами элитного жилого комплекса «Алые паруса» в Москве якобы нашли тело мужчины. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, возраст погибшего — от 35 до 40 лет. На его теле травмы, характерные для падения с высоты. Здание, возле которого было найдено тело, находится на улице Авиационной.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. На месте происшествия работают экстренные службы, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В феврале тело девушки обнаружили под окном общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве.