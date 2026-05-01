Вертолет с вахтовиками завалился на бок при взлете

Вертолет МИ-8Т с вахтовиками завалился на бок в Усинске (Коми). Пострадавших экстренно госпитализировали. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 1 мая, на улице Кооперативная в Усинске. Борт следовал в Ненецкий автономный округ, где специалисты должны были заступить на вахту.

Первоначально сообщалось, что пострадали 8 человек, затем число пострадавших выросло до 10. Позже стало известно, что врачи госпитализировали весь экипаж и всех пассажиров вертолета — 24 человека в общей сложности.

Причина инцидента — техническая неисправность. Вертолёт принадлежит авиапредприятию «Ельцовка».