У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Тайваня.
Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в акватории уезда Илань на северо-востоке острова.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 100 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море у побережья Азербайджана.
Также сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на японском острове Хоккайдо.