У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Тайваня.

Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в акватории уезда Илань на северо-востоке острова.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 100 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море у побережья Азербайджана.

Также сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на японском острове Хоккайдо.