Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение у Северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в Тихом океане у побережья Северных Курил.

Об этом РИА Новости заявила глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

«Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 5:01 (21:01 мск). Очаг располагался на глубине 11 км», — сказала она.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Тайваня.

Также сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на японском острове Хоккайдо.