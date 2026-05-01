В Турции возобновили дело об убийстве посла Карлова в 2016 году

В Турции возобновили уголовное дело об убийстве российского дипломата Андрея Карлова в 2016 году.

Как пишет Sabah, главным подозреваемым теперь стал Абдулла Бозкурт — член организации FETÖ, признанной в Турции террористической.

По версии следствия, именно он «убеждал и направлял убийцу» и стремился спровоцировать войну между Турцией и Россией.

По данным издания, Бозкурт сейчас скрывается в Стокгольме (Швеция).

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

Недавно стало известно, что один из организаторов убийства российского посла Карлова бежал в Канаду.