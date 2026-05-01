В Красноярском крае туристы подожгли лес

Пожар охватил 3,5 га леса в Красноярском крае.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Пламя уничтожает красоту на Есауловской петле — это невероятная смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на извилистое русло реки Есауловки, окруженное тайгой», — отмечается в сообщении.

Очевидцы рассказали, что лес подожгла группа туристов из 10 человек. Один из них неудачно запустил сигнальные фаеры, которые попали в густую растительность, после чего огонь быстро распространился по деревьям. Поджигатели быстро покинули место происшествия.

К тушению пожара привлечены 20 сотрудников МЧС.

В конце апреля в пригороде Владивостока произошел крупный лесной пожар из-за ошибки, допущенной местным жителем во время сварки. В результате искры попали на траву и листья деревьев, спровоцировав возгорание. Огонь быстро распространился, сначала перекинувшись на крышу дома мужчины, а затем и на соседние постройки.

15 апреля сообщалось, что на территории Еврейской автономной области полыхает самый крупный лесной пожар в России. Огонь распространился по тайге в Облученском районе, охватив 51,6 тыс. гектаров, что на 80% превышало площадь всех лесных пожаров в стране. В тушении огня принимали участие около 100 человек, использовалась авиация.