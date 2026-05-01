В Туапсе укрепляют защитное сооружение, чтобы не допустить разлива нефти в море

В Туапсе укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения из-за атаки украинских БПЛА на морской терминал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации.

«Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море», — написал он.

Губернатор отметил, что в ходе работ уже заменены отработавшие боновые заграждения на новые, продолжается очистка береговой линии.

На совещании Кондратьев также отметил, что очередная атака украинских беспилотников на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших.

По его словам, к тушению огня на морском терминале привлечены 143 человека и 25 единиц техники.

В ночь на 1 мая в Туапсе после атаки беспилотников загорелся морской терминал.

Ранее украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель.