Мошенники представились блогером-миллионником и обманули 9-летнего москвича

Мошенники представились блогером-миллионником и обманули 9-летнего геймера-москвича. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Блогер Веля» пообещал школьнику совместное видео за деньги. Мошенники сказали мальчику, что он якобы поучаствует в одном из стримов Вели и сыграет с ним в популярную видеоигру.

Тогда ребенок перевел злоумышленникам с телефона мамы 70 тысяч рублей и взял микрозайм. После этого аферисты исчезли и удалили фейковый аккаунт.

В 2025 году от имени блогера Вели мошенники обманули 8-летнего россиянина — ему пообещали очень дорогой ножа из игры. Однако школьник избежал финансовых потерь, потому что не смог послать код с оборота карты.

Накануне в Курске 53-летняя сотрудница школы стала жертвой телефонных мошенников и чуть не начала работать на них, но ее спас кот.