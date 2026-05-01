Три человека погибли при пожаре в квартире в Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трёх тел после пожара в квартире в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщили в СК России по региону.

Уточняется, что инцидент произошёл 30 апреля.

«Обнаружены тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщины», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

По предварительным данным, люди погибли из-за отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Калининграде.

Также стало известно, что трое детей погибли при пожаре в Астане на 15-м этаже жилого дома.