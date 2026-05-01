Появились подробности о нападении неадеквата на Паслера в Екатеринбурге
Мужчина, предпринявший попытку нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, активно сопротивлялся задержанию, проявлял агрессию. Какие-либо лозунги он не выкрикивал, рассказал очевидец. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в Екатеринбурге в пятницу, 1 мая, во время фотосессии губернатора с местными жителями.
Собеседник агентства заметил, что все произошло внезапно — появился бегущий к месту фотографирования мужчина, завидев его, вмешалась охрана — скрутила злоумышленника, повалила на землю.
Нападавший неадекват относительно долго, около 2 минут. сопротивлялся при задержании. Его попытался скрутить сначала один охранник, затем присоединились остальные секьюрити, уточнил источник.
По его словам, губернатор сделал вид, как будто ничего не произошло и отправился к месту проведения праздничного концерта. Испуга на его лице заметно не было, добавил очевидец.
Собеседник агентства заметил, что и горожанки, присутствовавшие на фотосессии, не паниковали, при том, что дебошир вел себя агрессивно, предположительно, был пьян.