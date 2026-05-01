Появились подробности о спасителе свердловского губернатора Паслера

Губернатора Свердловской области Дениса Паслера спас от нападения пьяного мужчины замдиректора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин. Об этом пишет Ura.ru.

«Замглавы охранного предприятия Дмитрий Рылин на первомайском митинге обезвредил мужчину, пытавшегося напасть на главу Свердловской области», — говорится в посте.

Инцидент произошел 1 мая в Екатеринбурге во время праздничного концерта, когда Паслер фотографировался с горожанами. В этот момент подбежал неизвестный и попытался прорваться к главе региона.

Агрессивного человека тут же скрутила охрана. Сам губернатор не подал вида и, когда закончил фотографироваться, проследовал на митинг. Позже в департаменте информационной политики правительства Свердловской области местным журналистам рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчину передали правоохранителям.

Попытка нападения на российского губернатора попала на видео

Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года, выиграв выборы. На посту Паслер сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.