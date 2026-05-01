Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения советского захоронения в Вене

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения советского воинского захоронения в Австрии. Правоохранительные органы установят личности причастных к преступлению.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На районном кладбище Герстхоф в Вене вандалы испортили краской памятник воинам СССР, погибшим за освобождение Австрии, — передает официальный Telegram-канал СК.

Посольство России назвало осквернение «особо циничным» из-за того, что оно произошло накануне Дня Победы. Мемориал является братской могилой солдат, погибших весной 1945 года. Местные власти обязаны ухаживать за могилами советских военных по Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии.

В конце марта литовском Шяуляе четыре захоронения советских солдат эксгумировали для последующего переноса на кладбище. Причиной такого решения парламента Литвы стало расположение могил в центре города, рядом с собором святых Петра и Павла.