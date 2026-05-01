Россия экстрадирует в Румынию одного из самых разыскиваемых преступников

Россия в ближайшее время экстрадирует в Румынию гражданина республики Василя Родидеала, которого арестовали в РФ по запросу Интерпола в связи с предъявленными ему на родине обвинениями в тяжких преступлениях.

Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.

«Ожидается, что это произойдет в течение месяца», — сказал собеседник агентства.

До этого защита обвиняемого подавала жалобу на отказ суда первой инстанции отменить решение о выдаче Румынии Родидеала, но апелляционный суд отклонил жалобу. В связи с чем решение вступило в законную силу и будет исполнено.

От Румынии были даны все гарантии того, что Родидеал будет преследоваться только за те деяния, за которые он и подлежит выдаче, заявил в суде представитель Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что гражданин Румынии был задержан и арестован в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. В России он проживал под другим именем — Василия Кравцова. У себя на родине Родидеал был осужден на 12,5 лет за создание и поддержку ОПГ, незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия, а также необоснованное подстрекательство к расправе.