Глава крупного банка накачивала подчиненного виагрой и держала его в секс-рабстве

В США директора крупного банка JPMorgan Лорну Хайдини обвинили в сексуальных домогательствах, насилии и шантаже. К правоохранителям обратился женатый сотрудник организации. Подробности публикует The Economic Times.

Согласно иску, Хайдини принуждала топ-менеджера к сексу, накачивала его виагрой и наркотиками, угрожала сломать ему карьеру и оскорбляла мужчину, пока тот плакал. Утверждается, что начальница называла подчиненного «коричневым мальчиком», а его жену — «рыбоголовой», а также совершала другие извращенные издевательства.

Кроме того, директор банка постоянно хватала заявителя за пах на совещаниях и требовала сексуально удовлетворять ее, заявляла, что именно от нее зависит карьерный рост ее жертвы в компании.

«Я тебя купила. Если не переспишь со мной сегодня — уничтожу твое повышение», — заявляла она.

Теперь с женщины требуют компенсацию за упущенную выгоду, моральный и репутационный ущерб, а также изменений в работе банка. В организации же отрицают все обвинения.

