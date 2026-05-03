Четыре человека пострадали при стрельбе в Лондоне

Лондон потряс очередной инцидент с применением огнестрельного оружия: на юге британской столицы неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из проезжавшего автомобиля прямо по месту, где проходила многолюдная барбекю-вечеринка. Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официальное заявление Скотленд-Ярда, трагические события развернулись в районе Брикстон. Преступник, передвигавшийся на машине, произвел несколько выстрелов в сторону собравшихся людей, после чего скрылся с места преступления, и на данный момент полиции не удалось задержать подозреваемого.

В результате атаки ранения получили четверо мужчин разного возраста, что характеризует произошедшее как акт неизбирательного насилия в отношении мирных граждан. Самый молодой пострадавший — 21-летний юноша, также пулевые ранения получили мужчины 47 лет и 70 лет, однако их жизни, по оценкам врачей, ничего не угрожает. В критическом состоянии находится 25-летний мужчина, который был госпитализирован с тяжелыми ранениями, и сейчас медики борются за его жизнь. Все четверо были оперативно доставлены в близлежащие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Представители Скотленд-Ярда квалифицировали произошедшее как «акт беспорядочного насилия», подчеркнув, что стрельба велась по месту массового скопления людей без видимого выбора конкретных целей. Полиция Лондона в настоящее время проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения стрелявшего. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе Брикстона, а также опрашивают возможных свидетелей произошедшего, надеясь получить зацепки, которые помогут выйти на след преступника. Мотивы нападения пока остаются неизвестными, и версии о целенаправленной атаке на кого-то из участников вечеринки либо о случайном хулиганском поступке рассматриваются как равнозначные.

На данный момент задержаний в связи с этим делом не производилось, а поиски стрелка остаются главным приоритетом для лондонских детективов.