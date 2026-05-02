В Туапсе ликвидировали открытое горение в морском терминале

Открытое горение на территории морского терминала в Туапсе ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В сообщении отмечается, что пожар удалось локализовать в 09:22, после чего ликвидировали открытый огонь. На месте продолжают работать экстренные службы: задействованы 143 человека и 25 единиц техники, в том числе силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло 1 мая из-за атаки беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Это уже не первый удар по промышленной инфраструктуре города за последние дни — ранее после атаки БПЛА пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе.

По словам местных жителей, перед началом пожара в городе были слышны взрывы от работы систем противовоздушной обороны, которые отражали атаку. Часть беспилотников была сбита в районе города, после чего возникло возгорание на территории портовой инфраструктуры.

Власти региона заявляли, что угрозы для населения нет, дополнительные меры безопасности принимаются в рабочем порядке.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».