Под завалами на угольном разрезе на Колыме оказались четыре иностранца

В Магаданской области под завалами на Кадыкчанском карьере остаются восемь человек, поиски которых не прекращаются ни на минуту, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщил РИА-Новости глава региона Сергей Носов, среди них два колымчанина, два вахтовика из Ростова и Краснодарского края, а также четыре иностранных гражданина.

"Разбор завала идет осторожно, потому что надежда остается до конца, и руководство предприятия принимает все меры. В том числе уже работает, как мне доложили, с семьями восьми пострадавших", - сказал губернатор Магаданской области.

На месте поисково-спасательных работ организована постоянная смена бригад. Сегодня утром, подготовив площадку, "Колымская угольная компания" поставила на разбор завалов дополнительную технику.

Со вчерашнего дня ведется обзвон родных, генеральный директор компании Александр Нестерович обещал поговорить с близкими лично. Компания окажет помощь семьям пропавших сотрудников.

Ранее "РГ" писала, что за ночь с места завала вывезли более двух тысяч кубометров горной породы.