В Российском регионе подростка убило током по дороге на рыбалку

В Татарстане несовершеннолетний погиб от удара электрическим током на железнодорожных путях. Инцидент случился, когда юноша направлялся на рыбалку в компании двух сверстников, сообщает телеграм-канал «112».

По предварительной версии, причиной трагедии стало случайное касание контактной сети. Во время перехода через пути удочка одного из ребят задела провода высокого напряжения.

Отмечается, что сила тока в сети составила около 27,5 тыс. вольт. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия, не успев получить медицинскую помощь.

На данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются. Другие подробности трагического инцидента не поступали.