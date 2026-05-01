Жителя Подмосковья осудили на 12 лет за сбор данных о военных объектах для ВСУ
Житель Краснознаменска получил 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.
По данным ведомства, молодой человек сам вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram и согласился собирать сведения о координатах и назначении военных объектов.
Полученные данные Киев планировал использовать для нанесения ударов и проведения диверсионно-террористических акций.
Часть информации фигурант успел передать, сфотографировав цели на мобильный телефон.
В ходе следствия он признал вину и раскаялся.
Ранее стало известно, что передававший СБУ данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краёв и планы размещения военной техники россиянин задержан за госизмену.
Также сообщалось, что жителя Нижегородской области задержали по подозрению в госизмене. Мужчина собирал деньги с обманутых мошенниками россиян и переводил их на нужды ВСУ.