Жителя Подмосковья осудили на 12 лет за сбор данных о военных объектах для ВСУ

Житель Краснознаменска получил 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ведомства, молодой человек сам вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram и согласился собирать сведения о координатах и назначении военных объектов.

Полученные данные Киев планировал использовать для нанесения ударов и проведения диверсионно-террористических акций.

Часть информации фигурант успел передать, сфотографировав цели на мобильный телефон.

В ходе следствия он признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что передававший СБУ данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краёв и планы размещения военной техники россиянин задержан за госизмену.

Также сообщалось, что жителя Нижегородской области задержали по подозрению в госизмене. Мужчина собирал деньги с обманутых мошенниками россиян и переводил их на нужды ВСУ.