Россиянина задержали за призывы к терроризму

Житель Калужской области, как проинформировало УФСБ по региону, задержан за призывы в интернете к насилию в отношении органов госвласти РФ и российских военных.

Сообщается, что задержанный является сторонником антироссийской идеологии. Установлено: с использованием одного из мессенджеров фигурант разместил сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти и Вооруженных сил РФ.

У него обнаружены и изъяты средства связи - с их помощью мужчина, по версии силовиков, публиковал информацию террористического и экстремистского характера.