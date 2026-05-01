СБУ предъявила новое обвинение украинскому олигарху

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора выдвинула очередное, уже четвертое по счету, обвинение в адрес известного бизнесмена Игоря Коломойского* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

Как сообщило украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, новое обвинение связано с незаконными денежными схемами, действовавшими в подконтрольном олигарху Приватбанке. По данным следствия, речь идет о махинациях на сумму «в сотни миллионов гривен». Иных подробностей нового эпизода источник не привел, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что Игорь Коломойский* находится под стражей с 2 сентября 2023 года. Именно тогда правоохранители задержали бизнесмена и предъявили ему первые обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Это дело стало поворотным моментом, положившим конец многолетней неприкосновенности олигарха на Украине. Позднее масштаб расследования только расширялся.

Вскоре после первого задержания Коломойскому* и еще пяти лицам, связанным с Приватбанком, где бизнесмен являлся крупнейшим акционером, предъявили обвинение в завладении средствами финансовой организации на сумму, превышающую 249 миллионов долларов США. Третье обвинение, выдвинутое следствием, касалось получения доступа к денежным средствам, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенного организованной группой. Следствие установило, что в период с 2013 по 2014 год Коломойский*, действуя при содействии сотрудников банка, незаконно завладел активами на общую сумму около 700 миллионов долларов.

Новое обвинение, о котором стало известно 1 мая, дополняет эту картину системных финансовых злоупотреблений. Украинские следователи продолжают выявлять эпизоды противоправной деятельности, связанной с выводом средств из одного из крупнейших банков страны. В настоящее время бизнесмен остается под стражей, его защита неоднократно пыталась обжаловать меру пресечения, однако суды оставляли Коломойского* в СИЗО, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений и риск того, что он может скрыться от правосудия или повлиять на ход расследования. Ожидается, что в ближайшее время сторона обвинения предоставит более подробную информацию о сути четвертого обвинения.

*- Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов