В российском регионе из-за атаки ВСУ повреждены энергетические объекты

Минувшей ночью энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированной атаке со стороны украинских войск. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий, в результате ударов был поврежден ряд критически важных энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию нескольких населенных пунктов.

Губернатор указал: «Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника". Балицкий отметил: "В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области».

По предварительным данным, в результате атак пострадавших среди гражданского населения нет. Точное количество обесточенных домовладений и перечень поврежденного оборудования в настоящий момент уточняются профильными службами. На месте событий уже работают оперативные и аварийно-восстановительные бригады. Глава региона подчеркнул, что все службы переведены в режим повышенной готовности, а энергетики прилагают все возможные усилия для того, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей. Подача электричества восстанавливается по резервным схемам.

Евгений Балицкий также добавил, что подобные атаки на гражданскую инфраструктуру являются целенаправленными и террористическими. Цель противника очевидна — создать максимальные трудности для мирного населения в преддверии летнего сезона, оставить людей без электричества, нарушить работу водоканалов и социальных учреждений..

Обо всех повреждениях на линиях электропередач просят сообщать в диспетчерские службы. Работы по полной ликвидации последствий ночной атаки продолжаются.