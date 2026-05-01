Инспектора СИЗО‑1 в Ростове задержали за передачу телефонов заключенным

Сотрудница изолятора временного содержания №1 в Ростове-на-Дону, 53-летнюю Юлию Ч. задержали по подозрению в передаче запрещенных предметов «привилегированным» заключенным. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По неподтвержденным данным, инспектор отдела режима и надзора деньги приносила в камеры телефоны, сим-карты и другие запрещенные предметы. Среди ее «клиентов», предположительно, были обеспеченные заключенные, в том числе адвокаты.

После задержания женщину отстранили от должности, также прошли обыски по месту жительства. Сейчас также проверяется ее возможная причастность к организации незаконного канала поставок предметов, которым могли воспользоваться осужденные, совершившие побег с захватом заложников летом 2024 года.

— Юлии избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено общаться с действующими сотрудниками СИЗО-1 и покидать Ростовскую область, — говорится в публикации.

Заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, в июня 2024 года захватили в заложники сотрудников СИЗО-1. Для их освобождения был задействован спецназ. Никто из заложников не пострадал. Заключенные во время штурма были убиты.