«Жена обвиняемого не выходит из дома»: в селе, где убили 11-летнюю девочку, жаждут возмездия

В поселке Стрелка Темрюкского района, где жила убитая 11-летняя девочка, готовятся к похоронам и собирают деньги для семьи погибшей. К их дому несут цветы и игрушки.

Тем временем, в четверг суд арестовал 31-летнего экс-главу местного союза казачьей молодежи Александра Малиновского, обвиняемого в похищении и убийстве школьницы. Напомним, мужчина посадил девочку в машину, задушил ее, а тело выбросил около водоема.

Прощание с погибшей девочкой пройдет 2 мая в поселке Стрелка. Местные жители открыли сбор помощи для семьи погибшей. Отчеты о поступлении средств снимают на видео и публикуют в чатах. В нескольких магазинах поселка поставили коробки для пожертвований.

— Деньги собирает наш поселок и соседние вплоть до 2 мая. На похороны уже набрали, теперь нужно добрать на памятник, — рассказала одна из жительниц.

Известно, что семья переехала в Стрелку недавно, поэтому не все местные жители с ними знакомы. В семье помимо погибшей Анны, есть еще старшая дочь.

— Родители девочки живут очень скромно, финансовое положение там тяжелое, лишних денег нет, — замечает одна из участниц сбора. - Похороны сейчас стоят дорого. Даже самые бюджетные влетят в копеечку. А ведь хочется достойно проститься с ребенком.

Пока родители готовятся к похоронам, Темрюкский районный суд избрал меру пресечения 31-летнему Александру Малиновскому. Его арестовали на два месяца. По версии следствия, 24 апреля обвиняемый встретил на улице в поселке Стрелка ранее незнакомую ему 11-летнюю девочку. Заговорил с ребенком, посадил в машину и повез в сторону хутора Белого, где сам проживал. Во время поездки между мужчиной и школьницей вспыхнул конфликт. Следствие считает, что обвиняемый ударил девочку в область горла, а затем задушил. После этого вывез тело к реке Старая Кубань и сбросил его в заросший овраг.

Жители Стрелки в чатах вспомнили, что ранее видели мужчину, похожего на обвиняемого, у храмов или рядом с детьми.

Одна из местных жительниц рассказала, что заметила его накануне Пасхи возле храма в станице Старотитаровской.

«Он стоял возле ворот. На каждого проходящего ребенка кидал взгляды. Тогда я не придала значения, а потом дочь показала мне его фото, и я сразу узнала», - написала женщина.

Другая жительница сообщила, что ее ребенок рассказал, как якобы этот мужчина подходил к ней на улице. Люди припоминают, что видели его в казачьей форме, говорят, что он появлялся в школах и на мероприятиях.

Жители села, конечно, жаждут возмездия. После трагедии непросто приходится и семье обвиняемого. Некоторые жители призывают не переносить вину на родственников.

«Мама его хорошая женщина, ничего плохого про неё не могу сказать. Она наверняка сейчас сама его осуждает и не может поверить в случившееся», - написала одна из местных жительниц.

«Жена тоже приличная девушка, - добавляет еще одна женщина. - Слышала, что она в ужасе от того, что натворил супруг. Боится теперь выходить из дома».