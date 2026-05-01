Неадекватный мужчина попытался напасть на губернатора Паслера

Мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области
Неадекватный мужчина в ходе первомайского митинга-концерта, приуроченного к Празднику Весны и Труда, попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Охрана задержала дебошира и передала полиции, пишет «Комсомольская правда. Екатеринбург».
По данным газеты, инцидент произошел в тот момент, когда глава региона фотографировался с горожанами.
Пьяный мужчина в спортивной одежде подбежал к Паслеру и попытался напасть на него. Охрана успела его остановить.
Журналисты заметили, что секьюрити передали нападавшего стражам порядка. Никто не пострадал, губернатор после того, как закончил фотосессию, проследовал на митинг.
В концертной программе прозвучат художественные номера Уральского государственного театра эстрады и победителей конкурсов рабочей песни.
Напомним, что Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года. На посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию.