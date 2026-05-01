Неадекватный мужчина попытался напасть на губернатора Паслера

Неадекватный мужчина в ходе первомайского митинга-концерта, приуроченного к Празднику Весны и Труда, попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Охрана задержала дебошира и передала полиции, пишет «Комсомольская правда. Екатеринбург».

По данным газеты, инцидент произошел в тот момент, когда глава региона фотографировался с горожанами.

Пьяный мужчина в спортивной одежде подбежал к Паслеру и попытался напасть на него. Охрана успела его остановить.

Журналисты заметили, что секьюрити передали нападавшего стражам порядка. Никто не пострадал, губернатор после того, как закончил фотосессию, проследовал на митинг.

Напомним, что Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года. На посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию.