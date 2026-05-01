Попытка нападения на российского губернатора попала на видео

Мужчина пытался напасть на свердловского губернатора Дениса Паслера в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как губернатор фотографируется с людьми. В это время на него бежит неизвестный в спортивном костюме. Мужчину скрутила охрана в метре от главы региона.

По данным канала, все произошло во время встречи губернатора с горожанами около «Екатеринбург Арены».

