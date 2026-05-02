Девять детей остались сиротами после загадочной гибели троих мужчин в авто

Загадочная гибель троих мужчин, найденных в автомобиле возле деревни Прозорово под Волоколамском в Подмосковье, пока остается нераскрытой. По одной их версий, они могли отравиться угарным газом, но родственников пока не уведомили о точной причине смерти, сообщает «МК».

Издание уточняет, что в машине находились два брата — 35-летний Михаил Л. и 38-летний Юрий Л. — и их знакомый и коллега, 34-летний Павел Б. Все трое работали электриками. После их смерти в общей сложности сиротами остались девять детей. Также мать двух братьев из-за инвалидности первой группы находилась у них на иждивении.

Отмечается, что накануне мужчинам поступил звонок — их попросили приехать и помочь вытянуть застрявшую машину. На место происшествия они выехали на УАЗе Михаила. По словам знакомых, он хорошо следил за автомобилем, проблем с ним не возникало.

© Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Последний разговор близких с одним из братьев произошел около полуночи, тогда он заявил, что у авто пробит радиатор и мужчины занимаются ремонтом. После этого они перестали выходить на связь.

Ранее в СК России заявили об обнаружении в авто тел троих мужчин без признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.