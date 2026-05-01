Школьница выпала из окна, пытаясь победить акрофобию

15-летняя школьница пострадала при попытке побороть страх высоты (акрофобия). Девочку госпитализировали из квартиры на юге Москвы с переломом позвоночника.

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в среду утром на Севанской улице. Школьница вместе с матерью осталась дома и проводила свободное время в комнате. В какой-то момент девочка решила самостоятельно побороть страх высоты, наблюдая за происходящим на улице из открытого окна на втором этаже. Пока родительница находилась в другой комнате, она открыла окно и залезла на подоконник, посмотрела вниз, потеряла равновесие и упала вниз.

Ее нашла мама и вызвала медиков. Сейчас школьница находится в больнице под присмотром врачей с переломом нескольких позвонков. Ее состояние оценивается как стабильное.