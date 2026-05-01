В России предупредили о новой схеме мошенников

МВД зафиксировало новую схему обмана пенсионеров, сообщил депутат Госдумы (фракция «ЛДПР»), заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Об очередной уловке злоумышленников парламентарий рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, мошенники действуют по многоступенчатой схеме и в итоге убеждают пожилых людей перевести деньги на «безопасный» счет.

«Первый звонок: мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы. Он сообщает о повышении пенсии и просит код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. Второй звонок: спустя время жертве звонит "следователь ФСБ". Он сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка», — предупредил Панеш.

После первых двух этапов аферы с пенсионером связывается «представитель Центрального банка», который убеждает, что деньги на счетах являются государственными и их нужно отправить в определенный офис, получить «протокол изъятия». Средства обещают вернуть, но предупреждают, что операция засекречена и нельзя разглашать информацию, рассказал парламентарий. Он добавил, что в результате мошеннической схемы пенсионер теряет все сбережения.

«Ваше объявление снова активно»: мошенники атакую россиян по новой схеме

«Что запомнить каждому пенсионеру? Настоящие сотрудники отдела кадров никогда не звонят спустя много лет после увольнения. Никто из официальных лиц не попросит код из СМС для «повышения пенсии» — это мошенники. Если звонит якобы из ФСБ или Центрального банка — это обман. Сотрудники этих ведомств не звонят гражданам по таким вопросам», — Каплан Панеш депутат Госдумы. «Никаких "засекреченных операций" с вашими деньгами не существует. Никогда не переводите деньги на якобы "безопасный" счет — реальных безопасных счетов нет, это уловка. Не сообщайте коды из СМС, не вступайте в разговор с "сотрудниками отдела кадров, ФСБ и Центробанка". Положите трубку и перезвоните родственникам, в отделение банка или в полицию. Пенсионеры доверчивы, а мошенники этим пользуются», — заметил Панеш.

Депутат призвал россиян объяснить пожилым родителям и соседям, что никакого «повышения пенсии» по звонку не бывает, настоящие сотрудники не просят коды из СМС, а на вопросы о деньгах нужно сразу прекращать разговор и звонить родным. Лучше перестраховаться, чем потерять все накопления, заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал самые распространенные схемы мошенников.

По его словам, наиболее встречающимися схемами злоумышленников остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи. Собеседник агентства отметил, что аферисты активно используют социальную инженерию, манипулируя потенциальными жертвами, а также имитацию банков, правоохранительных органов. Немкин добавил, что главная ставка делается на давление и срочность.