Автомобиль с тремя погибшими обнаружили в ручье в Подмосковье

Затонувшее транспортное средство с телами трех человек внутри обнаружили в водоеме в районе съезда к одному из населенных пунктов в Московской области.

Машину обнаружили прямо в воде ручья неподалеку от съезда к населенному пункту Прозорово, в Волоколамском городском округе, пишет Telegram-канал 112.

Внутри затонувшего транспортного средства находились тела трех человек. В настоящее время на месте происшествия активно работают сотрудники правоохранительных органов.

