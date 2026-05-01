Под завалами в шахте на Колыме оказались четыре иностранца

Среди находящихся под завалами горных масс на угольном разрезе Кадыкчанский в Магаданской области оказались четверо иностранцев.

Также, по словам губернатора Сергея Носова, под завалами находятся двое жителей Колымы и ещё два вахтовых работника из других регионов России.

«Двое — это магаданцы, четверо — это граждане другого государства, один человек из Ростова, один из Краснодарского края», — цитирует главу региона РИА Новости.

Носов добавил, что тяжёлая техника разобрала на месте обрушения уже более 2 тыс. кубометров горной породы. На месте ЧП находятся спасатели, медики и следователи.

По предварительным данным, причиной обрушения горной массы на угольном разрезе стал сход селя.

30 апреля в Магаданской области произошёл сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе.

Позже сообщалось, что в Магаданскую область к месту обрушения рудника направится вертолёт Ми-8.