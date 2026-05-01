Состав «Сортавала — Рускеала» застрял на путях из-за поломки

В республике Карелия ретропоезд «Сортавала — Рускеала» уже несколько часов стоит из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам пассажиров, поезд должен был прибыть в пункт назначения еще в 11:20 по местному времени, однако они до сих пор стоят в районе населенного пункта Хелюля.

«Поезд сломался, людей не выпускают. Сказали, что вернемся назад на ближайшую станцию, а дальше нас будут толкать, вот ждем», — сказано в посте.

До этого пассажирский поезд протаранил грузовой автомобиль в Красноярском крае. По данным местных СМИ, авария произошла вечером 30 апреля по московскому времени в районе железнодорожной станции Ингашская. Водитель фуры выехал на переезд прямо перед приближающимся поездом, следовавшим из Красноярска в Карабулу.

Предварительно, пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали. Схода вагонов с рельсов не произошло, однако из-за инцидента поезд отстал от расписания на 3,5 часа. На движение других составов ЧП не повлияло.