Найден последний погибший при сходе лавины в Бурятии

В Окинском районе Бурятии спасатели нашли тело последнего туриста, погибшего в результате схода снежной лавины на горе Мунку-Сардык. Поисково-спасательная операция полностью завершена, сообщает региональное агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

Речь идёт о мужчине 1985 года рождения. Его тело уже передали сотрудникам МВД. Напомним, что в пятницу на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык снежная масса сошла на группу из семи человек. Туристы совершали восхождение к пику Конституции, при этом группа не была зарегистрирована.

Ранее спасатели обнаружили трёх выживших, а также тела ещё трёх погибших — одной женщины и двоих мужчин. Власти Бурятии ограничили доступ на Мунку-Сардык до 4 мая.

В районе введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.