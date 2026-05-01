В Туапсе вспыхнул пожар на морском терминале из-за атаки ВСУ

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Туапсе произошло возгорание на территории морского терминала. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В публикации отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают специальные и экстренные службы, к ликвидации возгорания были привлечены 128 человек и 41 единица техники.

Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты над Туапсе. По предварительной информации, уже было сбито не менее 10 беспилотников.

До этого в Туапсе собрали и вывезли 12,6 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотников ведут круглосуточно. Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пяти участках — в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Протяженность загрязнения составила от 100 до 300 метров.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Ранее жителям Туапсе вернули свет.