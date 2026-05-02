Причастных к атакам на Брянскую область операторов БПЛА объявили в розыск

Россия объявила в розыск четырех операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), причастных к атакам на Брянскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что санкция на заочный арест фигурантов была выдана месяц назад судом в Москве. Кроме того, операторы объявлены в федеральный и международный розыск.

Уточняется, что арестованы и объявлены в розыск Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна. По данным следствия, указанные операторы причастны к серии атак БПЛА на Брянскую область в 2025 году. Расследование уголовного дела в отношении фигурантов завершено.

Ранее Следственный комитет (СК) России закончил расследовать уголовные дела против наемников из Грузии и Великобритании, принимавших участие во вторжении в Курскую область в 2024 году.