Пятерых фигурантов дела о смертельном пожаре в Москве арестовали
Арестованы пять фигурантов дела о пожаре на севере Москвы, где погибли восемь человек.
Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Уточняется, что им предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек.
Возгорание началось утром 28 апреля. В результате инцидента погибли восемь человек. При пожаре пострадали 13 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке. Возгорание удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить. Огонь распространился на 1,4 тысячи квадратных метров.