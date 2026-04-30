Пятерых фигурантов дела о смертельном пожаре в Москве арестовали

Арестованы пять фигурантов дела о пожаре на севере Москвы, где погибли восемь человек.

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры г. Москвы пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре на севере Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под страж, — говорится в сообщении.

Уточняется, что им предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек.

Возгорание началось утром 28 апреля. В результате инцидента погибли восемь человек. При пожаре пострадали 13 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке. Возгорание удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить. Огонь распространился на 1,4 тысячи квадратных метров.