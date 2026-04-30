В освобожденных населенных пунктах ДНР найдены останки 74 мирных жителей

Останки 74 мирных жителей обнаружены в освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР). Об сообщил глава СК Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Соответствующую информацию он озвучил на совещании в Мариуполе.

«В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены останки 74 мирных жителей», — сказал он.

В апреле пять жителей Ясиноватой в ДНР пострадали от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнил мэр города Александр Пеняев, повреждения получили четыре жилых дома.

До этого в ДНР рассказали о новой тактике ВСУ для атак дронов. По словам сотрудника регионального управления ФСБ, речь идет о дронах, которые могут быть полукоптерного типа и оснащены электродвигателями. За счет высокой скорости их звук становится слышен лишь в момент нанесения удара.