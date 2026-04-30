В Ленобласти тренера заподозрили в домогательствах к фигуристам

Правоохранители начали расследование в отношении тренера и судьи из Санкт-Петербурга по статье 135 УК РФ «Развратные действия», рассказала исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова. Об этом пишет «Чемпионат».

По данным портала, тренер работал в школе Всеволожска, также он тренирует в петербургской школе «Северное сияние».

Функционер пояснила, что 14-летний сын показывал ей сообщения от тренера. В связи с этим, добавила она, сомнений в отношении мужчины у нее нет.

Старкова уточнила, что определенные основания для подозрений в отношении мужчины есть и у следователей, так как они возбудили в отношении Лоскутова дело по статье 135.1 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия», предусматривающей до 3 лет тюрьмы.

Судом принято решение о мере пресечения тренеру в виде запрета определенных действий, констатировала чиновница.

Журналисты уточнили, что следствие настаивало на заключении фигуранта под стражу, однако суд счел достаточным наложить запрет на выезд из города и общение с семьей пострадавшего.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности.

В федерациях фигурного катания (Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного округа) начато внутреннее расследование.