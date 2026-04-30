Стали известны подробности расправы над королевой красоты

Стали известны подробности последних часов жизни бразильской королевы красоты Аны Луизы Матеуш, с которой расправился бойфренд. Об этом пишет Need To Know.

29-летнюю Матеуш нашли без признаков жизни под окнами ее дома в Рио-де-Жанейро в среду, 22 апреля. Медики установили, что она получила тяжелые травмы после падения с высоты. Вскоре был задержан ее бойфренд Матеуш Эндрео Кунья. Следствие пришло к выводу, что он выбросил возлюбленную с 13-го этажа. Вскоре Куньи не стало в тюрьме.

Кунья и Матеуш начали встречаться зимой. Оказалось, что мужчина был уголовником. Его судили за кражи, сбыт краденого, похищение и избиение женщины. Кроме того, в 2019 году в него стрелял собственный отец. Дело было квалифицировано как самооборона.

Элизанжела Матеуш дос Сантос, мать королевы красоты, рассказала, что за несколько минут до падения они созванивались. Матеуш плакала и говорила, что больше не может терпеть издевательства Куньи. «Сначала у них все было замечательно, но месяца через два я стала замечать странности. Она сказала, что он ударил ее по лицу, и у нее пошла кровь из носа», — сказала Сантос. Соседи Матеуш заявили, что перед случившимся у нее с Куньи случился очередной скандал, продлившийся всю ночь.

Сотрудникам полиции он успел признаться, что страдал от патологической ревности — особенно ему не нравилась манера поведения Матеуш в социальных сетях и общение с большим количеством людей. При этом он отрицал, что вытолкнул возлюбленную из окна.

Ана Луиза Матеуш была популярным психологом и блогером. В конце 2026 года она должна была представить родной штат Баия на конкурсе красоты Miss Cosmo Brazil.

